'Nieuw Basel-compromis gunstiger voor banken'

Er is nog geen akkoord over de nieuwe regels. Toch denkt PwC dat met het Basel IV-compromis de kapitaalimpact voor banken circa 60 procent lager zal uitvallen dan bij de oorspronkelijke plannen. De zes grote Nederlandse banken zouden daardoor naar verwachting tussen de 18 en 25 miljard euro tekort komen. Voor de banken in de eurozone zal het tekort volgens PwC liggen tussen de 160 en 260 miljard euro.

Er wordt al lange tijd gediscussieerd over het Basel IV-compromis. De invoering is ook al meermaals uitgesteld omdat Europa en de VS steggelen over de ruimte die banken krijgen om zelf hun risico's te wegen. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten noemt PwC een onzekere factor in het proces, juist omdat de regering-Trump sterk voorstander is van het versoepelen van regels voor banken.