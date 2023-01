Trend: positieve LinkedIn-post over bedrijf dat je heeft ontslagen

In de berichten op het zakelijke sociale medium vertellen de werknemers hoeveel ze hebben geleerd, bedanken ze oud-collega’s voor de samenwerking en laten ze ook aan hun netwerk weten dat zij weer beschikbaar zijn.

Openbaar cv

Een slimme zet, vindt Grace Lordan, hoogleraar gedragswetenschappen aan de London School of Economics. „Met zo’n bericht laat je zien dat je goed kunt omgaan met veranderingen en niet klaagt over zakelijk beleid. Als je ook nog je vaardigheden en eerdere werkgevers benoemt, maak je er eigenlijk een soort openbaar cv van. Je presenteert jezelf als de ideale nieuwe werknemer.”

Je kunt bovendien uitleggen dat je weliswaar je baan bent kwijtgeraakt, maar dat dit niet aan jou ligt, maar bijvoorbeeld aan marktomstandigheden.

Alleen positief

Twee Amerikaanse ontslagen werknemers die de BBC citeert, hebben goede ervaringen met hun ’vaarwel-bericht’. Software-ontwikkelaar Singh kreeg om zes uur ’s ochtends het bericht dat hij zijn baan kwijt zou raken, zette om zeven uur het bericht op zijn LinkedIn en praatte om acht uur al met recruiters. Hoewel hij niet zo tevreden was over hoe het bedrijf hem uiteindelijk mededeelde dat hij ontslagen was, koos hij er bewust voor alleen positieve punten te benadrukken. „Ik werk met sociale media, ik weet heel goed dat teksten die je online publiceert, nooit meer echt verdwijnen. En de techwereld is uiteindelijk klein.”

Ook Aleana had positieve ervaringen. „Ik werkte zevenenhalf jaar bij een bedrijf en was daar tevreden. Ik deed dus nooit zoveel met LinkedIn”, vertelt ze. „Een mentor raadde mij na het ontslag aan zo’n post te schrijven, hoewel in nog in shock was door mijn ontslag. Uiteindelijk werkte het heel goed. De mensen in mijn netwerk leefden mee en wilden helpen. En door te netwerken vind je meestal je nieuwe baan.”