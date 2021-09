Benzinetekorten aan Britse pompen lopen op

Intussen overweegt de Britse regering om de visumregels te versoepelen zodat er snel duizenden chauffeurs uit de Europese Unie aan de slag kunnen om de problemen te verlichten en de brandstoflevering weer goed op gang te brengen.

Naar schatting tientallen van de meer dan 8000 Britse pompstations zijn helemaal uitverkocht en dus gesloten. Bij anderen tankstations spelen tekorten voor bepaalde brandstoffen. De situatie zorgde vrijdag al voor paniekreacties van automobilisten. Er ontstonden lange rijen met auto's die voor de zekerheid nog even wat extra benzine of diesel wilden inslaan. De Britse exploitant van tankstations EG Group kondigde ook al beperkingen aan op de hoeveelheid brandstof die automobilisten kunnen kopen vanwege de zeer grote vraag.

Nu overweegt de regering van premier Boris Johnson om tijdelijke visa voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs af te geven. Volgens Britse kranten kan dit weekend de uitgifte van maar liefst 5000 van dergelijke visa worden aangekondigd. Dat zou de problemen wellicht kunnen verminderen, maar voor een echte oplossing is waarschijnlijk meer nodig. In totaal zouden er zo'n 100.000 extra chauffeurs nodig zijn. Daarvoor zal de Britse regering onder andere de capaciteit voor het afnemen van rijexamens voor vrachtwagenchauffeurs verdubbelen, is al naar buiten gekomen.

Chauffeurstekort

Het grote chauffeurstekort is deels een gevolg van de brexit. Door het Britse vertrek uit de EU zijn eerder tienduizenden chauffeurs naar Europa teruggekeerd. De coronacrisis zorgde er daarnaast voor dat het proces om nieuwe werknemers binnen te laten in het Verenigd Koninkrijk tot stilstand kwam.

Ook de bevoorrading van bijvoorbeeld supermarkten en restaurants wordt door het tekort aan chauffeurs bemoeilijkt. Daarnaast is sprake van personeelstekorten in de voedselverwerkende industrie en de landbouw. Veel bedrijven zijn de dupe van de situatie. McDonald's kwam al zonder milkshakes te zitten in al zijn Britse vestigingen.