China verdubbelt investering in EU

De Chinese investeringen in het buitenland bereikten een record in 2016 van $200 miljard.

Volgens onderzoek van advocatenkantoor Baker McKenzie ging de helft van de investeringen gingen naar Europa en Noord-Amerika.

Nieuw record

Vorig jaar annuleerden Chinese investeerders zelf twintig deals, gezamenlijk ter waarde van $74 miljard.

Het aantal teruggetrokken transacties nam toe nadat China maatregelen nam tegen de uitstroom van kapitaal.

Chinese investeringen in het buitenland bereikten een nieuw record in 2016 van $200 miljard.

Volgens onderzoek van advocatenkantoor Baker McKenzie ging de helft van de investeringen gingen naar Europa en Noord-Amerika.

In Europa zijn de Chinese investeringen daarmee meer dan verdubbeld, meldt het kantoor dinsdag.

,,Hoewel meer dan de helft van alle Chinese investeringen in Europa sinds 2000 plaatsvond in de afgelopen drie jaar, was het afgelopen jaar ook een recordjaar voor geannuleerde transacties", zegt Wibren Veldhuizen, partner tax bij Baker McKenzie.

Vooral private bedrijven

Voor 2008 investeerde China nog minder dan $1 miljard per jaar in Europa en Noord-Amerika.

Rond 70% van de investeringen kwam van private bedrijven, de rest van staatsbedrijven.

Peking spoort bedrijven aan om geavanceerdere technologie, consumentenmerken en zogenaamde ‘veilige haven’-beleggingen aan te schaffen.

Hoewel het aantal gesloten deals (175) niet is gegroeid, aldus Baker McKenzie, is de grootte van de deals wel toegenomen.

Verdrievoudiging

De meest actieve kopers waren ‘oude rotten’ als HNA Group, Haier, Tencent, Anbang en Wanda. Daarnaast nieuwkomers zoals apparatengigant Midea, cartridgemaker Apex Technology en China’s grootste online reisbedrijf Ctrip.

In Noord-Amerika verdrievoudigden de investeringen vanuit China, vooral in de huizenmarkt, transport en consumentenproducten.

In Europa gaat het vooral om ict ($13,7 miljard), infrastructuur ($12,2 miljard) en wat Baker McKenzie industriële eigendommen noemt ($6,2 miljard). Samen goed voor 70% van de totale investeringen.

Volg financieel nieuws gratis via WhatsApp. Meld je hier even aan