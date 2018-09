Meer orders voor Takeaway

Takeaway zag het aantal orders op jaarbasis aandikken met 47 procent, tot 15,8 miljoen. In Nederland was sprake van een groei met 31 procent op jaarbasis, in Duitsland groeide het aantal orders met 47 procent. De divisie 'Others' van Takeaway kende een ordergroei van 79 procent.

De bezorgdienst voor restaurants was goed voor 1,1 procent van het totaal aantal orders. Scoober, zoals de dienst binnen het bedrijf bekend staat, groeide daarmee sterker dan waar rekening mee werd gehouden. Mede daardoor ziet Takeaway de verwachting voor het bedrijfsresultaat in Nederland zonniger in.

Marktpositie

De Belgische en Duitse activiteiten van online voedselbezorgingsmarktplaats Resto-In, dat eind vorig jaar werd ingelijfd, zijn in januari volledig geïntegreerd binnen Takeaway. Daarmee versterkte het bedrijf zijn aanwezigheid in verschillende steden.

Topman Jitse Groen benadrukte in een verklaring dat Takeaway zijn marktpositie alom heeft verstevigd. Hij zei verder dat het bedrijf verder zal investeren in marketing en in bezorgdienst Scoober om ,,zo snel als mogelijk" verder te groeien.