Futures: Damrak opent lager

De future voor de AEX noteert 0,6% lager.

Bepalend voor het sentiment van de AEX is de stand van de Duitse Ifo-index, die het vertrouwen van ondernemers breed peilt, en maandag wordt gerapporteerd.

In Azië eindigde de Nikkei in Tokio 0,5% hoger op 30.156,03 punten, een doorbrak van de driedaagse verliesreeks. Luchtvaartbedrijven ANA Holdings en Japan Airlines herstelden tot 5% winst, chipmaker Tokyo Electron volgde met 6% stijging zijn branchegenoten afgelopen week, die een tekort aan chips proberen voor te zijn.

De eerste futures voor opening van de beurzen in New York om 15.30 uur staan licht hoger. Minister van Financiën Yellen vroeg vrijdag om een groot ondersteuningspakket vanuit de overheid, naast dat van centrale banken. Zouden overheden nu niets doen, dan is het risico van neergang van de economie te groot, stelde zij.

Obligatiekoersen dalen. Marktvorsers waarschuwen voor het de stijgende rente. Een signaal dat steeds meer inflatie wordt verwacht. ,,Investeerders beginnen mogelijk eerder dan verwacht te anticiperen op een afbouw van de steunmaatregelen van centrale banken”, aldus Justin Blekemolen van broker Lynx.

Aankomende week komt er weer een groot aantal interessante bedrijven met kwartaalcijfers naar buiten. Onder andere ASMI, BESI, AMG, NVIDIA en Beyond Meat zijn aan de beurt. Ook staan cijfers over de Amerikaanse huizenverkopen en het consumentenvertrouwen op de agenda.

Een signaal van herstel is de koperprijs, veel gebruikt in bouw, autoproductie en infrastructuur. De prijs van een ton koper tikte maandag op de grondstoffenmarkt in Singapore een niveau van 9187 dollar aan, dat is het hoogste niveau sinds 2011.

Aandeelhouders lieten afgelopen jaar een veer: er ging 30% aan dividend verloren. Vooral voor wie banken en oliebedrijven in portefeuille had.

Beleggers kijken deze week naar resultaten van chiptoeleverancier ASM International en databedrijf Wolters Kluwer, Grandvision, groothandelsbedrijf B&S rapporteert vandaag, Aalberts, metalenspecialist AMG en chemicaliëndistributeur IMCD.