Rentevrees zet AEX op stevig verlies

Rond 12.00 uur staat de AEX-1,3% lager op 669,5 punten. De AMX daalt 0,5% naar 991,6 punten. De koersenborden in Londen (-0,7%), Parijs (-0,6%) en Frankfurt (-0,6%) kleuren eveneens rood.

Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) leidt de stijgende rente tot flinke koersschommelingen op de beurzen. „De financiële markten vinden vooral de snelheid van de rentestijging wat lastig. Dat leidt tot volatiliteit”, legt hij uit. „Je ziet nu ook dat de koers van hooggewaarde techaandelen als ASML onder druk komt, terwijl financiële waarden het juist weer beter doen.”

Andere marktvorsers waarschuwen voor een versneld stijgende rente, een signaal dat steeds meer inflatie wordt verwacht. ,,Investeerders beginnen mogelijk eerder dan verwacht te anticiperen op een afbouw van de steunmaatregelen van centrale banken”, aldus Justin Blekemolen van broker Lynx.

Elders laten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. In Azië eindigde de Nikkei in Tokio vanochtend 0,5% hoger op 30.156,03 punten, een doorbrak van de driedaagse verliesreeks. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,5% tot 1,1% lager.

Koperprijs wint

Een signaal van economisch herstel is de koperprijs, veel gebruikt in bouw, autoproductie en infrastructuur. De prijs van een ton koper tikte maandag op de grondstoffenmarkt in Singapore een niveau van $9187 aan, dat is het hoogste niveau sinds 2011.

Aandeelhouders lieten trouwens afgelopen jaar een veer: er ging 30% aan dividend verloren. Vooral voor wie banken en oliebedrijven in portefeuille had.

KPN aan kop, Galapagos onderop

In de AEX is telecomconcern KPN de koploper met 0,9% winst. De hogere rente speelt de verzekeraars Aegon (+0,5%) en NN (+0,8%) in de kaart.

Biotechbedrijf Galapagos (-3,3%) staat onderaan bij de hoofdfondsen. Technologie-investeerder Prosus verliest 3,2%. Maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway laat 3% liggen.

Betalingsdienstverlener Adyen wordt 2,8% afgewaardeerd. Chipmachinefabrikant ASML, eveneens een zwaargewicht in de AEX, daalt 2,2%. Bankconcern ING (-1,5%) en Unilever (-1,4%) trekken de AEX eveneens omlaag.

Winkelvastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield krimpt 1,2%. Berenberg haalde €6 van het koersdoel af tot €54, maar adviseert het aandeel te houden.

Arcadis en Besi overeind

In de AMX zijn ingenieursbureau Arcadis (+1,4%) en chiptoeleverancier Besi (+1,4%) in trek. Besi kreeg een forse koersdoelverhoging van ING, van €50 naar €75 bij een gehandhaafde koopaanbeveling.

Pakjesbezorger PostNL (-2%) is de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Verlichtingsproducent Signify (-1,9%) behoort eveneens tot de achterblijvers.

Air France KLM verliest 0,1%. De reiswereld verwijt KLM staatssteun te misbruiken nu het met vakantiepakketten op de markt komt. Deutsche Bank verlaagt het koersdoel van €3,50 tot €2,70. Er blijft een verkoopadvies staan. De luchtvaartmaatschappij verbrandt veel meer cash dan eerder verwacht.

Bij de smallcaps reageert toeleverancier B&S met 1,8% winst op zijn gepresenteerde kwartaalresultaten. Het overweegt zijn cruisetak af te stoten na tegenvallende resultaten door de coronapandemie.

