Zorgen over groei trekken AEX fors in rode cijfers

De AEX, die vrijdag 0,8% hoger sloot, gaat rond 09.30 alweer 1,8% achteruit bij 666,1 punten. De AMX zakt 1% tot 986,1 punten.

Bepalend voor het sentiment van de AEX is de stand van de Duitse Ifo-index, die het vertrouwen van ondernemers breed peilt, en maandag wordt gerapporteerd.

In Azië eindigde de Nikkei in Tokio 0,5% hoger op 30.156,03 punten, een doorbrak van de driedaagse verliesreeks. Luchtvaartbedrijven ANA Holdings en Japan Airlines herstelden tot 5% winst, chipmaker Tokyo Electron volgde met 6% stijging zijn branchegenoten afgelopen week, die een tekort aan chips proberen voor te zijn.

Wall Street wint

Bij futures voor opening van de beurzen in New York om 15.30 uur staan die voor de Dow Jones 0,5% lager, de Nasdaq zakt 1,1%.

Minister van Financiën Yellen vroeg vrijdag om een groot ondersteuningspakket vanuit de overheid, naast dat van centrale banken. Zouden overheden nu niets doen, dan is het risico van neergang van de economie te groot, stelde zij.

De euro zakt een fractie tot $1,2109, de Japanse yen steeg 0,3%, het Britse pond daalt 0,2%. Cryptomunt bitcoin noteert $56.200 (-2%).

Brentolie wordt 1% duurder bij $63,50 per vat.

Stijgende rente

Obligatiekoersen dalen, de vergoeding voor de Amerikaanse 10-jaars rente is vandaag fors opgelopen tot 1,378%. De Duitse 10-jaarsvergoeding wint tot -0,289%.

Marktvorsers waarschuwen voor de continu stijgende rente, een signaal dat steeds meer inflatie wordt verwacht. ,,Investeerders beginnen mogelijk eerder dan verwacht te anticiperen op een afbouw van de steunmaatregelen van centrale banken”, aldus Justin Blekemolen van broker Lynx.

Deze week komen onder andere ASMI, Besi, AMG, NVIDIA en Beyond Meat met kwartaalresultaten.

Koperprijs wint

Een signaal van herstel is de koperprijs, veel gebruikt in bouw, autoproductie en infrastructuur. De prijs van een ton koper tikte maandag op de grondstoffenmarkt in Singapore een niveau van 9187 dollar aan, dat is het hoogste niveau sinds 2011.

Aandeelhouders lieten afgelopen jaar een veer: er ging 30% aan dividend verloren. Vooral voor wie banken en oliebedrijven in portefeuille had.

Beleggers kijken deze week naar resultaten van chiptoeleverancier ASM International en databedrijf Wolters Kluwer, Grandvision, groothandelsbedrijf B&S rapporteert vandaag, Aalberts, metalenspecialist AMG en chemicaliëndistributeur IMCD.

ABN wint

Bij de hoofdfondsen noteert ABN Amro 0,5% hoger. ING daalt 0,1%, ASR sleept er een plus van 0,3% uit en NN Group wint 0,6%.

Aan de pluskant blijven ook telecombedrijf KPN met 0,6% winst overeind, ArcelorMittal stijgt 0,5%.

Technologie-investeerder Prosus staat onderin met 2,4% verlies. AEX-zwaargewicht ASML met bijna 19% weging daalt met 2,2%.

Biotechfonds Galapagos daalt 2,7%. Betalingsverwerker Adyen laat 2,6% liggen.

Industrieel toeleverancier Aalberts verliest bij de middelgrote fondsen 1,9% en PostNL 2%. Aan de pluskant staan ingenieursbureau Arcadis (+2,1%) en liquiditeitsverstrekker Flow Traders (+0,5%).

Bij de smallcaps reageert toeleverancier B&S met 3,1% winst op zijn gepresenteerde kwartaalresultaten.

Op de lokale markt steeg MKB Nedsense met 15%.