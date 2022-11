ING profiteert van oplopende rente, komt met inkoop eigen aandelen

De winst van de bank ging in het derde kwartaal wel met ruim een kwart omlaag, maar dat komt volgens topman Steven van Rijswijk door eenmalige posten.

De lage rente drukte jarenlang flink op het verdienmodel van banken. Maar dit jaar gaat de rente weer omhoog. Dat maakt het voor banken weer makkelijker om bijvoorbeeld goede marges te maken op kredieten. ING zag de inkomsten naar eigen zeggen verbeteren bij zowel de consumentenbank als de activiteiten op de zakelijke markt.

Coronajaar

Onder de streep bleef 979 miljoen euro over. In het derde kwartaal van vorig jaar ging nog bijna 1,4 miljard euro winst in de boeken. Destijds werd het resultaat onder meer vooruitgeholpen doordat er weer geld vrijviel dat ING in het eerste coronajaar apart had gezet voor mogelijke verliezen op leningen. De bank had afgelopen periode daarbij last van nieuwe regelgeving voor hypotheken in Polen. Het was al bekend dat er in verband hiermee een hap uit het resultaat zou gaan.

Dat ING zijn aandeelhouders flink kan belonen dankt het concern vooral aan de grote hoeveelheid kapitaal die het nog achter de hand heeft. De buffer is eigenlijk veel groter dan volgens de regels noodzakelijk is. Volgens Van Rijswijk voelt de bank wel dat het de laatste tijd wat minder goed gaat met de economie. De vraag naar leningen zal daardoor de komende tijd wat onder druk staan. De topman wijst erop dat klanten door de hoge inflatie, vooral als gevolg van de flink gestegen energieprijzen, ook in de problemen kunnen komen.

Maar dat laatste merkt ING de laatste tijd eigenlijk nog niet in zijn boeken. Vooralsnog leidt de situatie ook nog niet tot een grote instroom van bedrijven bij de afdeling bijzonder beheer. Dat is de afdeling waar probleemgevallen worden ondergebracht. ING heeft wel 403 miljoen euro in de stroppenpot gestopt, voor het geval leningen later opeens niet meer terugbetaald kunnen worden. Maar Van Rijswijk geeft aan dat dit niet een heel hoog bedrag is voor de bank. Tijdens de coronacrisis werden er meerdere malen veel grotere voorzieningen genomen.

Van Rijswijk kan desgevraagd niet meer zeggen over het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van dochter Payvision. Hij herhaalt dat het onderzoek zich richt op zaken die al speelden voordat ING dat fintechbedrijf overnam en dat ING geen verdachte is.