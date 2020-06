Hypotheekschuld drukt minder zwaar op economie

De Nederlandse hypotheekschuld is de laatste jaren licht gestegen naar circa €722 miljard. Ten opzichte van het bruto binnenlands product is echter sprake van een forse afname. De hypotheekschuld als percentage van het bbp is sinds een piek van 105,4% in 2012 gedaald naar 90,3% in het derde kwartaal van vorig jaar, meldt Hoekstra donderdag in de periodieke hypotheekschuldmonitor.

Aan het begin van 2013 stonden nog ruim 35% van alle koopwoningen onder water, eind 2019 is dat iets minder dan 4%. Dat is mede te danken aan de enorme huizenprijsstijging en de invoering van de verplichte aflossing.

Hoekstra gaf ook een update over het thema aflossingsvrije hypotheken. Er loopt een campagne om huiseigenaren te doordringen van de risico’s, zodat zij niet in de problemen komen als de hypotheek afloopt. Door de beperking van de hypotheekrenteaftrek is het aandeel aflossingsvrije- en beleggingshypotheken op de totale hypotheekschuld inmiddels wel sterk afgenomen: van 65% in 2013 naar 55% eind 2018. Ongeveer 2,7 miljoen Nederlandse huishoudens hebben een aflossingsvrije hypotheek.

Risicogroep

Op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben de vier grootste Nederlandse banken in een pilot 350.000 klanten uit de grootste risicogroep en een lager risicosegment benaderd over hun aflossingsvrije hypotheek. Hiervan zijn uiteindelijk 60.000 klanten persoonlijk gesproken.

De risicogroep bleek wel wat kleiner dan gedacht. Zo kiezen zulke klanten bij het oversluiten vaak voor een veiligere hypotheekvorm of hebben zij extra aflossingen gedaan, terwijl anderen door de gestegen huizenprijzen uit de gevarenzone raken. Er zijn ook mensen met veel overwaarde die aangeven dat zij later kleiner willen gaan wonen en daardoor geen problemen voorzien.

Perspectief bieden

Nu de pilotfase is afgerond, wordt door de AFM van alle geldverstrekkers verwacht dat zij probleemklanten met een aflossingsvrije hypotheek gaan benaderen. „Het doel is dat de klant meer inzicht krijgt in zijn eigen hypotheeksituatie en handelingsperspectief aangeboden krijgt om het potentiële risico te verkleinen en waar nodig tot actie wordt aangezet”, aldus de minister. De AFM wil dat de geldverstrekkers daarom beter inzicht krijgen in de dossiers, zodat zij klanten met betaalbaarheidsrisico’s tijdig kunnen detecteren.

„Met als doel om uiteindelijk alle klanten met een aflossingsvrije hypotheek inzicht te geven in de hypotheeksituatie”, benadrukt Hoekstra. Gezien het grote aantal aflossingsvrije hypotheken verwacht hij dat het enkele jaren gaat duren voordat alle klanten daadwerkelijk geïnformeerd zijn.