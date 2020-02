Terugval bij verhuur kantoorruimte in Amsterdam

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (ANP) - De vraag naar kantoorruimte in de Randstad is vorig jaar verder toegenomen, met uitzondering van Amsterdam. „Amsterdam lijkt als eerste stad tegen de grenzen van haar groei aan te lopen. We zien een duidelijke terugval in opname van kantoorruimte in de hoofdstad”, zegt directeur Rudolf de Boer van vastgoedadviseur CBRE Nederland.