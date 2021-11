’Royal Dutch’ Shell wordt Brits en verhuist hoofdkantoor naar VK, kabinet ’teleurgesteld’

Volgens Shell moet de versimpeling van de structuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Het bedrijf blijft ook gewoon in Nederland aanwezig. Een aantal banen zal overgaan naar het Verenigd Koninkrijk.

Topman Ben van Beurden belooft dat Shell, ondanks de beoogde verhuizing, sterk verbonden blijft met Nederland. Dan gaat het volgens hem vooral om de rol van Shell in de energietransitie. „Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie.”

Volgens Shell zullen Van Beurden en financieel directeur Jessica Uhl naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Een aantal leidinggevenden gaat in het kielzog van het duo mee. Shell blijft vanuit Nederland onder meer actief met de ontwikkeling van hernieuwbare energie en andere energie-innovaties. Dat gebeurt vanuit zowel Den Haag als Amsterdam.

Shell benadrukt dat de beoogde verhuizing geen gevolgen heeft voor de activiteiten van Shell Nederland. „Shell blijft ook in Nederland een grote speler”, benadrukt Marjan van Loon, die aan het hoofd van Shell in Nederland staat.

Voor de beursnotering in Amsterdam verandert er niets, zo meldt Shell. Het zegt er volledig op te vertrouwen dat zowel de Nederlandse als Britse notering gehandhaafd wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering op 10 december. Stemmen aandeelhouders in, dat wordt het vertrek evenals de verhuizing van de ceo en cfo naar Londen in de eerste helft van 2022 in gang gezet, aldus Shell.

Het kabinet is „onaangenaam verrast” door het besluit van het olie- en gasconcern Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsten. Dat meldt demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken.

Premier Mark Rutte met Shell-ceo Ben van Beurden in Nigeria. Ⓒ ANP/HH

Teleurstelling

Het kabinet is zondag op de hoogte gesteld en „betreurt het ten zeerste” dat Shell gaat verhuizen. „We zijn hierdoor onaangenaam verrast”, aldus minister Blok.

„Het kabinet betreurt het ten zeerste dat Shell het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk wil verplaatsen. We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk.

Shell heeft ons verzekerd dat de personele gevolgen van dit besluit beperkt blijven tot de verplaatsing van een aantal executive/board posities van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk.”

Twitter-ruzie

PvdA-Kamerlid Joris Thijssen twitterde het vertrek van Shell een ‘zegen voor het land’ te vinden. ,,Daarmee kan de Nederlands regering zich richten op de belangen van de energietransitie in plaats van de fossiele belangen van Shell verdedigen.’ Thijssen verwijderde snel de tweet.

Die reactie leidde evenwel direct tot woedende reacties. Onder meer van het CDA-Kamerlid Bontebal, dat de PvdA ‘die ooit voor de arbeider opkwam’ verwijt aan ‘klimaatpopulisme’ te doen. ,,Dat Shell een Brits bedrijf wordt, is slecht nieuws voor Nederland. Als Nederland wil kunnen investeren in een duurzame economie, is een gezond bedrijfsleven nodig. Ik hoop dat Shell ook in Nederland blijft investeren in een duurzame energievoorziening”, aldus Bontebal.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens noemt het ’jammer’ dat Shell in de toekomst niet meer Royal Dutch heet. ,,We worden zo steeds meer afhankelijk van het buitenland voor onze energievoorziening. Een bedrijf continue bashen heeft consequenties, ook voor de energietransitie.”

Beleggers reageerden positief, het aandeel Shell opende maandag 1,7% hoger op de beurs in Amsterdam.