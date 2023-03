Chinezen op sociale media na ban ASML: ’Nederland zal bedelen om voedsel’

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken is tegen het „politiek maken van economische samenwerking en handel”, zo laat een woordvoerder donderdag weten. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel) heeft woensdag bekend gemaakt de export van ASML naar het vasteland China verder aan banden te leggen. Eerder mochten de meest geavanceerde chipmachines al niet naar China, maar nu heeft het bedrijf ook een vergunning nodig voor de export van een deel van de oudere machines.

Verenigde Staten

Het kabinet staat niet alleen in zijn besluit om de export naar China van geavanceerde chiptechnologie moeilijker te maken. De Verenigde Staten waarschuwen al lange tijd dat de wereld niet te afhankelijk moet worden van China. In Japan gaan ook geruchten de ronde dat de regering exportbeperkingen gaat opleggen.

Dit zorgt ervoor dat de aandelen van Chinese leveranciers van materialen voor halfgeleiders enorm stijgen. Zo is Jiangsu Nata Opto-electronics Material donderdag op beurzen in China met 7% gestegen en Crystal Clear Electronic Materials met 6%. Als Japan inderdaad met export beperkingen komt, dan kunnen de Chinese leveranciers het Japanse aanbod op korte termijn niet volledig vervangen.

’Overlevingsprobleem’

Quan’ai Technology, dat nauw samenwerkt met Huawei, maakt zich zorgen om de wereldwijde maatregelen tegen export van tech naar China. „De chipindustrie kampt met een overlevingsprobleem. China moet binnen vijf jaar tijd een onafhankelijke productielijn creëren om te kunnen concurreren en overleven. De beperkingen zijn niet goed voor wederzijdse voordelen”, vertelt een werknemer van Quan’ai, die niet met zijn naam in de krant wil.

Op de streng gecensureerde Chinese sociale media reageren gebruikers nationalistisch. „Als de Chinezen zelf atoombommen en ruimtevaartuigen kunnen bouwen, dan kunnen ze ook hun eigen chips maken, dat is slechts een kwestie van tijd”, schrijft iemand op Weibo. „Chinezen hebben nooit de intentie gehad om de nationale veiligheid van Nederland te bedreigen, maar we zijn nu wel vastberaden om hen in de toekomst te laten bedelen voor voedsel”, meent een ander.

Den Haag

In de Tweede Kamer zijn zowel coalitie- als oppositiepolitici te spreken over de exportbeperkingen naar China. „Cruciaal voor onze veiligheid”, zegt VVD’er Ruben Brekelmans. „Met deze exportbeperkingen wordt belemmerd dat China geavanceerde chips kan produceren, bijvoorbeeld voor wapens. Het is goed dat Nederland, de VS en Japan samen optrekken en de lasten delen.”

GL-Kamerlid Tom van der Lee zegt dat hij al langer heeft gevraagd om de ’chirurgische exportbeperking’ die het kabinet nu oplegt aan ASML. „Goed dat er een akkoord is, ook met Japan”, reageert Van der Lee. „En goed dat Nederland een eigenstandig besluit heeft genomen.”

De getergde reactie van de Chinese regering – een dag na de bekendmaking van het nieuws – ’bewijst alleen maar dat wij de juiste keuze maken om onze economie en veiligheid te beschermen’, zo laat VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski weten.