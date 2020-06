Waarschuwend TKH voorziet omzetdaling van 8-9%

De daling van de omzet bij TKH is het grootst bij de onderdelen Industrial Solutions en Telecom Solutions. Bij Building Solutions is de terugval minder sterk.

De operationele winst voor eenmalige baten en lasten (ebita) daalt met 13 tot 16%. Daarbij blijft het bedrijf binnen de afspraken met banken. Verder wordt nog een éénmalige last genomen tussen de €3 en €5 miljoen vanwege integratie van kantoren vooral in de VS en het schrappen van 20-25 banen.

In april trok TKH al aan de bel over de gevolgen van de coronacrisis. Dat kwam vooral doordat landen als Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten waar het bedrijf actief is op slot waren gegaan.