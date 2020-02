Spaarders zien Santander wel zitten

Openbank biedt deze rente over spaarsaldi tot €5000. Spaarders kunnen in een half jaar dus €50 tegemoet zien, terwijl zij bij andere banken hooguit enkele kwartjes krijgen. Voor 52% van de respondenten is dit aanleiding een rekening bij de onlinebank van Santander te overwegen. Ruim twee vijfde hiervan wil zijn of haar geld na een half jaar echter weer van de rekening halen.

De respondenten die geen overstap overwegen, doen dit vooral omdat ze liever bij hun vertrouwde Nederlandse bank blijven. Een minderheid geeft aan dat dit door zijn of haar bescheiden spaarsaldo de moeite niet loont.