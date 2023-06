Interesse bij partijen om failliete kledingketen Score te kopen

Score werd afgelopen vrijdag failliet verklaard door de rechtbank in Zutphen. Ook Chasin, het spijkerbroekenmerk dat van dezelfde eigenaar is, valt onder het faillissement. Bij de kledingwinkels werkten in totaal zo’n 450 mensen.

Houtman inventariseert nu welke informatie van belang is voor de geïnteresseerde partijen. Daarmee wil de curator hen „zo goed mogelijk informeren over wat er te koop is.” „En dan kunnen zij zich afvragen wat ze er voor over hebben”, aldus Houtman.

Wel houdt hij een slag om de arm. „Want niet iedereen die zich daadwerkelijk meldt, komt in het volgende stadium.” Maar, zo vervolgt hij, „er zijn mensen, die mij al mailen vanaf vrijdagavond.”

Winkelstraten

Score was decennialang aanwezig in de Nederlandse winkelstraten. Ondernemer Jan Peters opende in 1981 de eerste winkel in Apeldoorn en breidde daarna uit. Op het moment van het faillissement hadden Score en Chasin’ ruim vijftig winkels in Nederland, een webwinkel en verkooppunten in andere winkels in het buitenland, meldde de rechtbank in Zutphen bij de faillissementsverklaring.

Ondertussen wordt ook gekeken naar hoe lang de winkels van Score en Chasin hun deuren open kunnen houden, meldt Houtman. Daarover vindt overleg plaats met onder meer leveranciers en banken. Het personeel van de winkels wordt aangemeld bij het UWV voor de zogeheten loongarantieregeling, zodat zij toch betaald kunnen krijgen.