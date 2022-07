Europese cryptoregels goed voor stabiliteit, maar komen wel met prijskaartje

Binnenland

‘Falende landbouwminister Staghouwer maakt boerenbemiddelaar nodig’

Minister Staghouwer van Landbouw slaagt er niet in om bruggen te bouwen tussen de boeren en het kabinet. Is zijn positie nog houdbaar? Dat bespreken politiek commentator Wouter de Winther en presentator Pim Sedee in een nieuwe aflevering van Afhameren.