Premium Ondernemen

Werkvraag: mag mijn baas mijn leaseauto afpakken?

In onze leaseautoregeling staat dat werknemers die minimaal 15.000 zakelijke kilometers per jaar rijden, een leaseauto krijgen. Door de coronacrisis heeft niemand dat in het afgelopen jaar gehaald. Ook in de toekomst haalt niet iedereen dat meer door de digitalisering van de bedrijfsvoering. Mag mij...