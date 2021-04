Premium Binnenland

Woonboulevard mist de paasdrukte: ’We laten maar mensen zonder afspraak binnen’

Woonboulevards zien een langjarige traditie in rook opgaan: door corona blijft de paasdrukte uit en heerst er een bijna serene rust in Woonmall Alexandrium in Rotterdam. Een pianist probeert nog voor wat sfeer te zorgen. „We laten ook maar mensen zonder afspraak binnen. We moeten wat.”