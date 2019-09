Altice USA introduceert mobiele telefonie

New York - Kabel- en telecombedrijf Altice USA stapt in de mobiele telefonie. Het bedrijf biedt zijn kabelklanten onbeperkte telefoon- en datadiensten aan voor 20 dollar per maand. Mensen die nog geen klant zijn betalen 10 dollar meer. Daarmee is het bedrijf veel goedkoper dan concurrenten als Comcast, Sprint, AT&T en T-Mobile.