Booking lijdt zwaar onder gebrek aan reizigers door corona

Het aantal boekingen van overnachtingen bij Booking, de grootste inkomstenbron, daalde met 87 procent op jaarbasis. De bruto-omzet ging met 91 procent nog harder omlaag en bleef steken op 2,3 miljard dollar. Daar zijn terugbetaalde annuleringen al vanaf gehaald. De impact van de coronacrisis is daarmee nog groter dan in het eerste kwartaal. Wel ziet topman Glenn Fogel sinds april verbetering optreden. In juli lag het aantal overnachtingen nog maar 35 procent onder het aantal van vorig jaar.

Booking zette wel een nettowinst van 122 miljoen dollar in de boeken. Dat was echter te danken aan een waardestijging van 835 miljoen dollar van aandelen die het bedrijf bezit. Vorig jaar was er een nettowinst van 979 miljoen dollar.

Vanwege de coronacrisis grijpt Booking Holdings stevig in bij Booking.com. Eerder deze week werd bekend dat het bedrijf een kwart van de ruim 17.000 werknemers wereldwijd gaat ontslaan. Van hen werken er ongeveer 5500 in Amsterdam. Het is nog niet duidelijk op welke afdelingen en in welke landen de ontslagen zullen vallen. Fogel omschreef de coronacrisis als "de grootste sociale en economische crisis van ons leven".