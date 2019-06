Bitcoin nu ook door de 11.000 dollar

Iets na middernacht ging de munt door de grens van $11.000 heen, om daarna terug te zakken tot $10.800 om acht uur vanochtend. De munt is sinds begin dit jaar zo ongeveer in waarde verdrievoudigd, en kwam sinds maart 2018 niet zo hoog. Destijds was de munt bezig aan een vrije val na een top op $20.000.

Sommige bitcoinfans denken dat het hier niet ophoudt, en dat de munt doorschiet naar misschien wel $100.000. Anderen denken dat de koers van de bitcoin de komenden maanden fluctueert tussen $10.000 en 12.000.