Regiobank: ’Dorpen zijn niet minder belangrijk’

De uitkomsten van het onderzoek zijn volgens Wispelweij niet verrassend, maar wel zorgelijk. Het feit dat er minder mensen wonen, maakt niet dat deze plaatsen minder belangrijk zijn. „Kijk naar het midden- en kleinbedrijf, dat zit voor een groot deel in de regio. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal patentaanvragen worden de meeste aangevraagd in Eindhoven, maar op nummer twee staat de Achterhoek.”

Geringe overlast

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de leefbaarheid in veel kleine woonplaatsen ’goed’ genoemd wordt, maar minder goed dan in stedelijke gebieden. Ook dit hangt samen met de beschikbaarheid van voorzieningen. Van de kleine plaatsen voert Oosterbeek de lijst aan wat betreft hoogst gewaardeerde leefbaarheid. Met name de woningvoorraad, geringe overlast en hoge veiligheid dragen bij aan de hoge score voor leefbaarheid in Oosterbeek. Op nummer twee, drie en vier staan plaatsen in Noord-Holland: Laren, Bergen en Santpoort-Noord. En Bunnink completeert de top vijf.

Daartegenover staat de top vijf van plaatsen die het slechts scoren qua leefbaarheid. Aangevoerd door Vaals. Gevolgd door Delfzijl, Rozenburg, Wormerveer en Hoensbroek.

Buurtbusje

Regiobank wil in dorpen en buurten een verbindende rol vervullen en bijdragen aan oplossingen. „Wij investeren in initiatieven die buurten samenbrengen. Zo hebben we in Ter Heijde waar de lokale buslijn opgeheven was, een speciaal busje gefinancierd dat bewoners in staat stelt weer naar de supermarkt en de bibliotheek te gaan”, vertelt Wispelweij.

Eerder al pleitte de bankdirecteur voor een minister van Regiozaken en organiseerde de bank een dorpentop. „Onze adviseurs en kantoren zitten in de regio. Wij horen en zien waar behoefte aan is.” Die behoeften daar wordt vaak overheen gekeken, benoemt Wispelweij.