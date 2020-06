AEX zet met opleving aanval in op 570 punten

De AEX-index steeg rond kwart voor elf 0,5% naar 569,43 punten. Daarmee komt de top van begin juni net boven de 570 punten weer in het vizier. De Midkap-index ging 0,4% vooruit naar 762,53 punten.

De beurzen elders in Europa veerden ook op. Londen, Frankfurt en Parijs boekten winsten tot 0,4%.

Het optimisme bij beleggers op Wall Street werd gisteravond nog getemperd. De toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en bij de Chinese hoofdstad Peking werkte aan het einde van de handel terughoudendheid in de hand. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een vlakke start.

De beurzen in China kregen nog een steun in de rug nadat de Chinese centrale bank liet weten de kredietkraan voor bedrijven weer verder open te gaan draaien.

Focus op BoE-besluit

Verder zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Britse centrale bank (BoE). Mogelijk komt de BoE vanmiddag in actie met een uitbreiding van het opkoopprogramma om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

Ook kijken beleggers uit naar de bijeenkomst van Europese regeringsleiders die vandaag en morgen aan tafel gaan zitten. Het opzetten van omvangrijke Europees herstelpakket staat daarbij centraal.

Arcelor onderaan

In de AEX belandde staalconcern ArcelorMittal in de achterhoede met een verlies van 2,1%. Vastgoedfonds Unibail Rodamco kwam ook onder druk en leverde 1,1% in. Verder onderging Shell een koersdaling van 0,4%.

Galapagos had eveneens de wind tegen. De koers van het biotechfonds zakte 1,4% weg.

Aan de andere kant hield Prosus de blik opwaarts gericht met een plus van 1,2%. Adyen scherpte zijn record iets verder aan en kreeg er nog eens 0,8% bij. telecomconcern KPN pakte de koppositie met een vooruitgang van 1,8%.

Verzekeraars kleurden eveneens groen. Aegon won 1,4%, terwijl NN 1% kon bijschrijven.

Midkapper TKH schoot na een lagere start 4,7% omhoog. Beleggers reageerden verheugd op de melding van het techbedrijf om te gaan snijden in de kosten, nu de coronapandemie op de resultaten van het bedrijf drukt. Daarvoor neemt de onderneming een eenmalige last van €3 miljoen tot €5 miljoen De last wordt onder andere genomen voor het schrappen van 20 tot 25 banen. ING wijst in een reactie erop dat de financiële positie van TKH gezond is en dat het bedrijf binnen de afspraken met banken blijft.

De voorziene autonome omzetdaling van 8 tot 9 procent in het eerste halfjaar ligt in de lijn van de min van 10 procent die KBC voorzag. Ook de trends binnen het bedrijf zijn volgens de kenners weinig verrassend.

BAM keek aan tegen een verlies van 1,2%. AScX-fonds Heijmans dikte 1,7% aan. De bouwwereld heeft de handen ineen geslagen met een oproep om de woningbouw fors te gaan stimuleren.

Altice Europe werd 1,5% minder waard. De Franse mediatak van het kabel- en telecombedrijf gaat als gevolg van de coronacrisis honderden banen schrappen. Vakbonden maken melding van 380 arbeidsplaatsen die bij NextRadioTV verdwijnen.

