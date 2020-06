Rode cijfers ondanks steunpakketten in ’kangoeroemarkt’

De AEX-index stond, na 1,2% winst woensdag, rond 13.15 uur 0,5% in het rood bij 563,7 punten. De recente top van 573,46 raakt uit zicht. De Midkap-index ging 0,4% terug naar 765,6 punten.

Analisten hadden het over een rustige, ’flauwe’ handelsdag. De beurzen elders in Europa koersten licht achteruit: Londen ging van winst naar 0,2% verlies, Frankfurt en Parijs verloren respectievelijk 0,5% en 0,3%.

De Europese Centrale Bank gaf via zijn TLTRO-programma €1,3 miljard steun aan de markt. „Het steunpakket van €1,3 biljoen van de ECB is niet verrassend. Maar het is positief dat dit gebeurt”, aldus ING-analist Simon Wiersma.

In reactie op de markt gingen rentes voor Italiaanse en Spaanse staatsschulden, evenals die voor Duitse tienjarige schuld achteruit. ,,Een duidelijk signaal dat de markt de ingreep waardeert.”

De Bank of England hield zijn beleidsrente echter op 0,1%, en bleef weg van negatieve rente - de vrees in de markt. Verder vergrootte zij het opkoopprogramma met nog eens 100 miljard pond tot 745 miljard pond. Dat was volgens verwachting. De Zwitserse bank liet die rente eveneens ongewijzigd.

Vanmiddag volgt het WW-cijfer in de Verenigde Staten en de markt kijkt naar de samengestelde index van economische indicatoren in de Verenigde Staten. Analisten verwachten een stijging van 2,4%, na de daling van 4,4% in april.

De futures op beurzen in New York wezen voor vanmiddag op een vlakke start.

De beurzen in China kregen steun nadat de Chinese centrale bank liet weten de kredietkraan verder open te draaien.

Ook kijken beleggers uit naar de bijeenkomst van Europese regeringsleiders die vandaag en morgen aan tafel gaan zitten. Het opzetten van omvangrijke Europees herstelpakket staat daarbij centraal.

De euro werd een fractie duurder bij $1,1253. Brent-olie steeg 1,2% in prijs tot $41,25 per vat. Goud werd 0,5% duurder. De Duitse bund koerste op -0,438%, tienjarige Nederlandse schuld ging tegen -0,2440% weg.

Arcelor smelt

In de AEX belandde staalconcern ArcelorMittal in de achterhoede met een verlies van 4,4%.

Biotechbedrijf Galapagos zakte 2,4% weg.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco kwam ook onder druk en leverde 2,7% in. Verder onderging Shell een koersdaling van 1,1%.

Aan de andere kant ging AkzoNobel dankzij 1,6% winst aan kop. Bank of America heeft het koersdoel verhoogd van €75,00 naar €85,00 bij met een onveranderde koopaanbeveling.

Telecomconcern KPN ging mee op 1,2% winst. Betalingsverwerker Adyen won 0,4%. Zijn concurrent Wirecard ging 66% terug nadat €1,9 miljard bleek te zijn verdwenen.

DSM pluste met 0,5%. Het geeft voor €1 miljard nieuwe obligaties uit na de overname van de Erbergroep. Een ambitieuze stap in de voedingsactiviteiten, zo applaudiseert KBC.

Midkapper TKH behield 5,2% winst. Beleggers reageerden verheugd op de melding van het techbedrijf om te gaan snijden in de kosten, nu de coronapandemie op de resultaten van het bedrijf drukt. De omzetdaling van 8 tot 9% was volgens KBC voorzien.

BAM keek aan tegen een verlies van 1,2%. AScX-fonds Heijmans dikte 4,5% aan. De bouwwereld heeft de handen ineen geslagen met een oproep om de woningbouw fors te gaan stimuleren. Het kabinet gaf woensdag toestemming om te bouwen onder stikstofgrens zonder vergunning.

Bekijk ook: Miljarden nodig voor bouw nieuwe huizen

Kabelconcern Altice Europe (-2%) zou honderden banen gaan schrappen.

Meer relevant beursnieuws iedere ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan.