Rustige opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda. Andermaal is de aandacht gericht op de winkelbedrijven in verband met Cyber Monday, die volgt op Black Friday. Deze dag gaan Amerikanen veelal online op jacht naar koopjes voor het feestdagenseizoen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening nagenoeg vlak 23.556 punten. De brede S&P 500 kwam ook nauwelijks in beweging en stond onveranderd op 2602 punten en de technologiebeurs Nasdaq bleef ook dicht bij huis op 6888 punten.

Detailhandelaren als Amazon, Kohl's en Wal-Mart wonnen bij opening tot bijna 2 procent. Volgens cijfers van onderzoeker Adobe Analytics hebben Amerikanen tijdens Thanksgiving en Black Friday voor een recordbedrag van 7,9 miljard dollar aan online aankopen gedaan.

Time Inc maakte bij opening een koerssprong van bijna 9 procent. De uitgever van bladen als Time en Fortune wordt voor ruim 1,8 miljard dollar overgenomen door mediabedrijf Meredith.