’Klimaatactivisten verspillen hun energie’

Gates ziet ook niets in oproepen van klimaatdemonstranten aan pensioenfondsen om niet meer in producenten van fossiele brandstoffen te beleggen. Grote investeerders die zich terugtrekken uit traditionele energieconcerns zorgen namelijk niet voor een beter klimaat, benadrukt de Amerikaan.

„Tot nu toe heeft dit waarschijnlijk geleid tot een CO2-reductie van ongeveer nul. Het is niet zo dat de mensen die staal en benzine maken zonder kapitaal komen te zitten”, zegt Gates in zakenkrant Financial Times. Pensioenfondsen kunnen wel een verschil maken door te investeren in innovatieve bedrijven die met nieuwe technologieën zorgen voor de uitstoot van minder broeikasgassen, aldus de mede-oprichter van softwaregigant Microsoft.

