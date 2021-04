Modaal stel kan steeds meer lenen - maar huizenprijs stijgt harder

Premium Financieel

’Met hogere NHG-grens maak je het alleen erger’

Op 1 januari ging de grens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) omhoog naar €325.000. Daar koop je met name in de Randstad nog maar weinig voor. Steeds meer starters kopen daarom noodgedwongen zonder NHG. Hun eerste huis is er simpelweg te duur voor. Volgens NHG-voorzitter Arjen Gielen is het v...