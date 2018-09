Regering Italië keurt afwikkeling banken goed

Minister van Financiën Pier Carlo Padoan zei dat de regering maximaal 17 miljard euro voor de afwikkeling reserveert. 5 miljard wordt uitgetrokken om de twee banken deels te laten opgaan in de Italiaanse branchegenoot Intesa Sanpaolo. Die heeft interesse getoond in een overname voor een symbolisch bedrag. Het andere deel van de banken wordt ondergebracht in een zogenoemde 'bad bank'.

De noodwet moet die overname mogelijk maken. Ook moeten er afspraken op papier staan, zodat de banken maandag gewoon open kunnen.

De Banca Popolare di Vicenza en de Veneto Banca zitten al jaren op een enorme berg slechte kredieten. Premier Gentiloni zei dat de crisis een niveau heeft bereikt dat ingrijpen nodig is om een ,,onordentelijke ineenstorting'' te voorkomen.

Vrijdag stelde de Europese Centrale Bank (ECB) vast dat er geen redding meer mogelijk is voor de twee banken uit het noorden van Italië. Aangezien het geen zogeheten systeembanken zijn springt de ECB niet bij en wordt de procedure verder onder Italiaans recht afgewikkeld.