AEX flink hoger richting rentebesluit ECB

Rond 12.15 uur noteerde de AEX-index 0,7% hoger op 547,6 punten. De AMX ging 0,6% vooruit naar 749,3 punten. De beurzen in Frankfurt (+0,7%), Londen (+0,6%) en Parijs (+0,6%) zaten eveneens in de lift.

„Het perspectief op een renteverlaging in de VS drijft de beurzen omhoog”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Volgens hem zijn beleggers eveneens positief in aanloop naar de mededelingen waar ECB-president Mario Draghi vanmiddag mee komt. „Mogelijk komt er weer een massa geld de markt op”, aldus Abma.

De ECB zal zo goed als zeker herhalen dat de rentetarieven tot het einde van dit jaar ongewijzigd blijven. Naar verwachting zal bankpresident Draghi ook aankondigen tegen welke tarieven banken straks bij de ECB kunnen aankloppen. In de markt wordt tevens gehoopt dat een nieuwe ronde van bankensteun ruimer zal worden dan eerder gedacht. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat beleggers er rekening mee houden dat Draghi voor zijn vertrek later dit jaar nog extra steun zal geven aan de economie in de eurozone.

Wall Street hield gisteravond de vaart er aardig in, voortbordurend op de hoop dat de Amerikaanse centrale bank later dit jaar de beleidsrente zal gaan verlagen. Verder kwam naar buiten dat Mexico en de VS er nog niet in zijn geslaagd om een deal te bereiken over immigratie en handel. Volgende week zullen de gesprekken worden hervat. Vorige week had president Trump nog gedreigd om importheffingen in te gaan voeren op alle Mexicaanse goederen. De president voerde vandaag ook de druk op China op om tot een handelsdeal met de VS te komen. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting circa 0,3% hoger.

In de bijna geheel groengekleurde AEX was DSM de grootste stijger met een plus van 2% op €104,20. Het speciaalchemieconcern naderde daarmee de recordkoers van €105,30 die vorige maand werd bereikt. Industrieel toeleverancier Aalberts (+1,6%) lag er eveneens positief bij.

Bankconcern ING werd 1,4% hoger gezet. Zakenbank JPMorgan heeft het advies voor het aandeel ING verhoogd van ’houden’ naar ’overwogen’ met een koersdoel van €12,50.

Unibail Rodamco was bij de hoofdfondsen de enige daler met een verlies van 1,3%. Dat was in lijn met het negatieve sentiment rond de Duitse vastgoedsector.

In de AMX werd technologieconcern TKH 4,5% meer waard. De exacte reden van deze koerssprong was onduidelijk. Mogelijk liepen beleggers vooruit op de analistendag die de onderneming uit Haaksbergen aanstaande woensdag houdt. Bij de kleinere fondsen waren de branchegenoten Kendrion (+3%) en Nedap (+3,2%) eveneens in trek.

WDP ging 1% vooruit. Het logistiek vastgoedfonds en VIB Vermögen kondigden aan hun logistieke vastgoedportefeuilles in Duitsland uit te breiden. Bij de middelgrote fondsen was PostNL (-1,4%) de grootste daler.

