AEX krijgt met DSM 550 weer in zicht

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,8% hoger op 547,90 punten. De Midkap-index ging 0,7% vooruit naar 749,74 punten.

Elders in Europa kleurden de borden iets minder groen. Frankfurt en Parijs wonnen 0,5% respectievelijk 0,7%. In Milaan veerde Fiat Chrysler op na een zwakke opening. De Italiaans-Amerikaanse automaker heeft zijn voorstel om te fuseren met het Franse Renault (min 6,8%) ingetrokken.

Vanmiddag zullen alle ogen zijn gericht op het rentebesluit van de Europese centrale Bank (ECB) die zo goed als zeker zal herhalen om de rentetarieven tot het einde van dit jaar ongewijzigd te laten. Naar verwachting zal ECB-voorzitter Draghi vandaag aankondigen tegen welke tarieven banken straks bij de ECB kunnen aankloppen. In de markt wordt gehoopt dat een nieuwe ronde van bankensteun ruimer zal worden dan eerder gedacht. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat beleggers er rekening mee houden dat Draghi voor zijn vertrek later dit jaar nog extra steun zal geven aan de economie in de eurozone.

Wall Street hield gisteravond de vaart er aardig in voortbordurend op de hoop dat de Amerikaanse centrale bank later dit jaar de beleidsrente zal gaan verlagen. Verder kwam naar buiten dat Mexico en Amerika er nog niet in zijn geslaagd om een deal te bereiken over immigratie en handel. Volgende week zullen de gesprekken worden hervat. Eind vorige maand had president Trump nog gedreigd om importheffingen in te gaan voeren op alle Mexicaanse goederen. Trump liet verder weten dat China er alles aan gelegen is om tot een handelsdeal met de VS te komen. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,2% hoger.

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX werd ING door beleggers 1,1% hoger gezet. Analisten van JPMorgan hebben het advies voor het financiële concern verhoogd van ’houden’ naar ’overwogen’ met een koersdoel van €12,50. De chemieconcerns zaten ook in de voorhoede. Voor DSM werd 2% meer betaald. Akzo Nobel koerste 0,9% hoger. Chipmachinefabrikant ASML dikte 1% aan.

Unibail Rodamco was bij de hoofdfondsen de enige daler met een verlies van 0,8% in lijn met het negatieve sentiment rond de Duitse vastgoedsector.

In de Midkap ging WDP 1% vooruit. Het logistiek vastgoedfonds en VIB Vermögen kondigden aan hun logistieke vastgoedportefeuilles in Duitsland uit te breiden. TKH had de koppositie stevig in handen met een vooruitgang van 5%. Takeaway klom naar een plus van 1,6%.

