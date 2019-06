Shell wint op licht hoger gesloten AEX

De AEX-index sloot 0,1% hoger op 544,32 punten. De AMX ging 0,01% achteruit naar 744,46 punten. De beurs in Londen (+0,6%) zat in de lift, terwijl Parijs en Frankfurt respectievelijk 0,4% en 0,3% daalden.

„De aankondigingen van de ECB waren volgens verwachting. Beleggers hadden alleen gehoopt op aanwijzingen voor een verdere verruiming van het monetaire beleid. Maar die hoop kwam niet uit”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV).

De ECB kondigde vanmiddag aan de belangrijkste rentetarieven in ieder geval tot de eerste helft van 2020 ongemoeid te laten. Het belangrijkste nieuws dat de ECB bekendmaakte, ging over de nieuwe ronde aan bankensteun, de zogeheten TLTRO’s. Banken kunnen vanaf september in Frankfurt aankloppen voor goedkope leningen.

De Amerikaanse beurzen stonden aan het einde van de middag 0,1% tot 0,4% hoger. President Donald Trump voerde de druk op China op om tot een handelsdeal met de VS te komen.

In de AEX was Royal Dutch Shell (+1,1%) de grootste stijger. De olie- en gasfabrikant kondigde deze week aan tussen 2021 en 2025 circa $125 miljard te laten terugvloeien naar de aandeelhouders.

DSM klom 0,9% naar €103,10. Het speciaalchemieconcern naderde daarmee de recordkoers van €105,30 die vorige maand werd bereikt.

Bankconcern ING werd 0,9% lager gezet. De Duitse overheid peilt de mogelijkheid van een fusie tussen ING en Commerzbank. Volgens beleidsmakers in Berlijn zouden de twee banken samen een Europees zwaargewicht kunnen vormen, meldt persbureau Bloomberg. Zakenbank JPMorgan heeft het advies voor het aandeel ING trouwens verhoogd van ’houden’ naar ’overwogen’ met een koersdoel van €12,50.

Vastgoedfonds Unibail (-2,4%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Dat was in lijn met het negatieve sentiment rond de Duitse vastgoedsector. Staalfabrikant ArcelorMittal zakte 1,8%.

In de AMX werd technologieconcern TKH 4,6% meer waard. Zakenbank Kempen & Co verhoogde haar koersdoel voor het aandeel TKH met €2 naar €64, bij een ongewijzigd koopadvies. Mogelijk liepen beleggers ook vooruit op de analistendag die de onderneming uit Haaksbergen woensdag houdt. Bij de kleinere fondsen waren de branchegenoten Kendrion (+1,5%) en Nedap (+2,8%) eveneens in trek.

WDP ging 0,3% achteruit. Het logistiek vastgoedfonds en VIB Vermögen kondigden aan hun logistieke vastgoedportefeuilles in Duitsland uit te breiden. Bij de middelgrote fondsen was kabelaar Altice Europe (-1,8%) de grootste daler.

De lokaal genoteerde beurzenuitbater Euronext zakte 0,3%. De twee grootste aandeelhouders van Oslo Børs hebben het overnamebod van Euronext op zijn Noorse branchegenoot geaccepteerd. De twee partijen, DNB en KLP, zijn samen goed voor een belang van bijna 30% in de beurs van Oslo.

