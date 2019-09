Snelle stijging benzineprijzen verwacht

Normaal gesproken worden de benzineprijzen op werkdagen vastgesteld. De prijzen voor zaterdag, zondag en maandag zijn dus al vastgesteld. „Dat staat in principe vast, maar afspraken kunnen doorbroken worden”, aldus Van Selms. Hij voorziet in ieder geval voor dinsdag een prijsstijging van 1 tot 2 cent per liter bovenop de huidige adviesprijs.

Volgens Van Selms is de reactie op de oliemarkt, waar de prijs voor een vat Brentolie tot 20 procent steeg en Amerikaanse olie tot 15 procent per vat aandikte, vooral emotioneel. „Er zijn genoeg alternatieven om de productie op te vangen, en genoeg landen die wat extra willen produceren”, zo weet hij. „Maar strategisch heeft het wel veel invloed, gezien het belang van Saudi Arabië. Dat gaat dus een prijsverhogend effect hebben, op termijn misschien wel van 5 cent per liter.”