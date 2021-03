Rotterdamse deken toetst Haags onderzoek landsadvocaat

Praat Mee

Is 4 tot 9 jaar gevangenisstraf voor verkrachting genoeg?

In het aangescherpte wetsvoorstel over onvrijwillige seks en verkrachting is nu ook de strafmaat bepaald. Daders die zich schuldig maken, kunnen 4 tot 9 jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel dat justitieminister Ferd Grapperhaus heeft voorbereid en dat maandag in consu...