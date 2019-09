Adyen onderuit op kalme beurs

De AEX stond om elf uur 0,2% lager op 566,9 punten. De AMX daalde 0,3% naar 820,8 punten.

De overige Europese beursgraadmeters deden eveneens een stapje terug. De Duitse DAX, de Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 daalden 0,2% tot 0,4%.

De indexfutures wezen op een licht lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

In Azië bleef het vanochtend rustig. Het nieuws dat de Chinese producentenprijzen verder zijn gezakt, drukte de stemming enigszins. De Japanse Nikkei-index sloot 0,3% hoger.

Beleggers waren vooral in afwachting van de uitkomst van de vergadering door de Europese Centrale Bank op donderdag. Afgezien van een renteverlaging komt er mogelijk een nieuw obligatieopkoopprogramma. Ook de Brexit-perikelen bleven beleggers bezighouden. Het Britse Lagerhuis stemde maandag voor de tweede keer tegen een oproep voor vervroegde verkiezingen van premier Boris Johnson. Johnson wil nog altijd dat het VK op 31 oktober uit de EU stapt, maar inmiddels is een wet aangenomen die een no-deal onmogelijk maakt.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen sprong Adyen in het oog met een verlies van 5,2%. Een concrete aanleiding hiervoor lijkt te ontbreken. Beleggingsexperts wijzen erop dat de betalingsverwerker wordt meegezogen in het slechte sentiment van snelgroeiende technologiebedrijven.

Maaltijdenbezorgdienst Takeaway had hier eveneens last van en leverde 3,9% in. Speciaalchemiebedrijf DSM zakte 1,6%, ondanks een koersdoelverhoging naar €147 door de Amerikaanse zakenbank Jefferies.

Beleggers stortten zich vooral op de achterblijvers van 2019. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging met een winst van 2,9% aan kop. Uitzender Randstad won 1,6%. De financiële instellingen stonden evenals op maandag bovenin. Aegon en ING klommen 1,5% respectievelijk 1,1%.

Bij de middelgrote fondsen was telecom- en kabelconcern Altice Europe met een verlies van 3% de gebeten hond. Air France KLM ging na de tik op maandag in reactie op tegenvallende vervoerscijfers nog eens 1,2% onderuit.

Basic-Fit zette het stevige herstel van de laatste dagen voort en won 1,8%.

Smallcap Kiadis Pharma verloor 7,7%, op het bericht dat het halfjaarverlies bij het biotechnologiebedrijf vrijwel verdubbeld is.

Wessanen stond nagenoeg onveranderd. Investeerder PAI neemt de producent van natuurvoeding definitief over, nu 91,4% van de aandelen is aangemeld.

Ease2Pay daalde op de lokale markt 6,5%. Beleggers grepen het bericht dat het aantal gebruikers en de omzet in het eerste halfjaar sterk is gegroeid, aan om winst te nemen na de stevige koersstijging in de afgelopen anderhalve week.

