Unibail koploper op vlakke AEX

Rond 14.10 uur stond de AEX-index 0,1% lager op 567,8 punten. De AMX koerste vlak op 823,2 punten. De beurzen in Frankfurt (+0,2%), Londen (+0,1%) en Parijs (-0,1%) bleven eveneens dichtbij de slotstanden van maandag.

Volgens vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) zijn beleggers afwachtend in aanloop naar het rentebesluit van de ECB. „Maandag was het al een vrij vlakke dag op de beurzen en vandaag is dat ook het geval.”

Abma houdt er rekening mee dat ECB-president Mario Draghi de depositorente donderdag gaat verlagen van -0,4% naar -0,5%. „Ook komt de ECB dan naar verwachting met een wat duidelijker plan hoe de centrale bank met de monetaire verruiming wil starten en wanneer.” De koersen van aandelen en obligaties kunnen donderdagmiddag mogelijk scherp gaan reageren op de medelingen van Draghi. „Het wordt best een spannende rentevergadering van de ECB”, aldus de strateeg van OHV Vermogensbeheer.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,1% tot 0,3% lager. In Azië bleef het vanochtend eveneens rustig. De Japanse Nikkei-index sloot 0,3% hoger.

In de AEX sprong Adyen in het oog met een koersverlies van 5%. Een concrete aanleiding hiervoor leek te ontbreken. Beleggingsexperts wezen erop dat de betalingsverwerker werd meegezogen in het slechte sentiment van snelgroeiende technologiebedrijven. Maaltijdenbezorgdienst Takeaway had hier eveneens last van en leverde 4,7% in.

Bekijk ook: Beleggers vluchten uit Adyen

Informatieleverancier Wolters Kluwer werd 3,2% afgewaardeerd. Speciaalchemiebedrijf DSM zakte 2,2%, ondanks een koersdoelverhoging naar €147 door de Amerikaanse zakenbank Jefferies.

Beleggers stortten zich vooral op de achterblijvers van 2019. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging met een winst van 4,9% aan kop. Uitzender Randstad won 3,4%. De financiële instellingen stonden evenals op maandag bovenin. Aegon en ING klommen 4,2% respectievelijk 2,6%.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell hield het verlies voor de AEX eveneens binnen de perken. De ’Olies’ werden 1,7% meer waard.

In de AMX was telecom- en kabelaanbieder Altice Europe met een verlies van 4,4% de gebeten hond. PostNL (+4,5%) voerde daarentegen de winnaars aan bij de middelgrote fondsen.

Smallcapfonds Kiadis Pharma verloor 7,7%, op het bericht dat het halfjaarverlies bij het biotechnologiebedrijf vrijwel verdubbeld is.

Wessanen leverde 0,1% in. Investeerder PAI neemt de producent van natuurvoeding definitief over, nu 91,4% van de aandelen is aangemeld.

Ease2pay daalde op de lokale markt 8,4%. Beleggers grepen het bericht dat het aantal gebruikers en de omzet in het eerste halfjaar sterk is gegroeid, aan om winst te nemen na de stevige koersstijging in de afgelopen anderhalve week.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.