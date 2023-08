Verf, yogakleding, ontkalker: CO2-uitstoot afvangen wordt big business

Uitstoot van industrie lonkt als goud. Ondernemers maken van afgevangen CO2 ontkalker, kunstmest of bijvoorbeeld verf. Het zit ook in yogakleding. „Nederland loopt voorop met de nieuwe technologie.” Door vuile CO2 in lege gasvelden op zee op te bergen, drukt Nederland daarmee zijn uitstoot.

Opslag van CO2 zou nodig zijn om tot netto nul uitstoot te kunnen komen. Ⓒ Equinor