Herkansing voor kandidaat-medicijn Galapagos

Galapagos liet dinsdag verder weten dat ook voor het kandidaat-medicijn GLPG2384 een mogelijke toepassing wordt onderzocht. Daarnaast wordt bekeken of GLPG3121 werkt tegen psoriasis. Daarmee stijgt het aantal eigen producten in klinische fase naar vijf.

Het biotechbedrijf verwacht later dit jaar voortgang te kunnen rapporteren in het onderzoek naar MOR106 tegen atopische dermatitis (eczeem). Dat middel wordt ontwikkeld samen met het Duitse MorphoSys. In het derde kwartaal worden de resultaten verwacht van een Amerikaans onderzoek naar de bruikbaarheid van GLPG1690 voor de behandeling van patiënten met idiopathische longfibrose (IPF).

GLPG1690 kreeg vorig jaar van de Europese Commissie de status van weesgeneesmiddel. Ook de Amerikaanse FDA heeft het middel als zodanig aangemerkt. Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen die bedoeld zjn voor de behandeling van zeldzame ziektes. Zowel Brussel als Washington stimuleert de ontwikkeling van zulke middelen, bijvoorbeeld door goedkeuringstrajecten eenvoudiger en goedkoper te maken.

Topman Onno van de Stolpe zei tevreden te zijn over de behaalde onderzoeksresultaten ,,Galapagos heeft nu een sterke pijplijn met meerdere kandidaat-medicijnen in verschillende ziektegebieden'', zei hij. ,,We hebben vijf klinische producten in volledig eigendom en de kasreserves voor de verdere zelfstandige klinische ontwikkeling.''