Unilever koopt cosmeticamerk Hourglass

Hourglass krijgt een plek in het zogeheten prestige-portfolio van Unilever. De overname moet in het derde kwartaal van dit jaar zijn afgerond. De overname is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van regelgevende instanties.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik