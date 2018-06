Philips uitblinker op zonnig Damrak

De AEX sloot 1% hoger op 525,9 punten, mede dankzij de opgewekte start op Wall Street. De AMX steeg 1,2% naar 805 punten.

Elders in Europa was de stemming ook goed. De beurzen van Frankfurt, Parijs en Londen klommen 1 tot 1,2%.

De Japanse Nikkei-index sloot 0,6% hoger, gesteund door het bericht van de Japanse export in mei met 15% is gegroeid.

Op Wall Street stond de Dow Jones-index ten tijde van het Europese slot 0,5% hoger. De techzware Nasdaq steeg 1,2%.

"Wat je ziet is een goede reactie op de Franse verkiezingsuitslag. Dat is een bevestiging dat daar geen steen in de vijver komt", zei vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB over de positieve stemming op de Europese beurzen. "Misschien is het ook een beetje herstel na vorige week."

Bij de hoofdfondsen ging Philips met een plus van 6,5% aan kop, doordat het activistische hedgefonds Third Point een belang opbouwt. Volgens analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen mikt Third Point bij Philips waarschijnlijk op een verbetering van de operationele prestaties, die nogal teleurstellend zouden zijn. Mogelijk wacht het technologiebedrijf eenzelfde scenario als recent bij AkzoNobel.

SBM Offshore steeg 2,8%. Volgens ING zou SBM nog meer orders kunnen binnenslepen voor de ontwikkeling van het olieveld Liza voor de kust van Guyana.

ArcelorMittal kreeg er 3% bij. Het staalconcern neemt samen met partner Marcegaglia de Italiaanse branchegenoot Ilva over voor 1,8 miljard euro.

Ahold Delhaize daalde 1,7%. Vrijdag duikelde het aandeel al bijna 10% vanwege vrees bij beleggers dat de voorgenomen overname van Whole Foods door webwinkelgigant Amazon voor extra prijsconcurrentie zal zorgen. Volgens de Amerikaanse zakenbank Bernstein zou de volgende fusie die tussen Ahold Delhaize en Kroger kunnen zijn.

Westerterp was evenals andere beurskenners een beetje verbaasd over de felle reactie van beleggers op het nieuws van Amazon. "Ahold was al redelijk ondergewaardeerd. Blijkbaar geldt het adagium: eerst verkopen dan nadenken. Het feit dat Amazon naar de sector gaat, zou je ook als positief kunnen zien." Westerterp zag Ahold Delhaize ook als potentiele overnamekandidaat. "Als Amazon in Europa hetzelfde trucje wil uithalen, dan is Ahold Delhaize de 'perfect fit.'"

Digitaal beveiliger Gemalto steeg 0,2%. Het bedrijf kreeg een opdracht van een slotenfabrikant.

Bij de middelgrote fondsen stond kunstmestfabrikant OCI bovenaan met een winst van 4,8%. Techbedrijf Besi kreeg er 2,8% bij.

Funderingsspecialist Sif won 2,1%, na het binnenhalen van een nieuwe opdracht voor een Duits offshore-windmolenpark.

Takeaway won 0,5%, op het nieuws dat concurrent Delivery Hero voor €1 miljard naar de Duitse beurs gaat.

TMG daalde 1,6%. Het Belgische krantenbedrijf Mediahuis en investeerder VP Exploitatie hebben hun bod van €6 per aandeel op het mediabedrijf officieel gestand gedaan.

Wilt u de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kunt u zich hier gratis aanmelden