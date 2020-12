Economische meevallers en Brexit-optimisme stuwen AEX

Rond 12.30 uur staat de AEX-index 0,7% hoger op 621,9 punten, het hoogste niveau sinds eind februari. De MidKap-index klimt 2,6% tot 923,7 punten.

De beurzen elders in Europa kleurden ook steeds groener. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,3%.

Wall Street had gisteravond de wind al stevig in de rug door de groeiende hoop op nieuwe coronasteun in de VS. Vooral Apple zat stevig in de lift. Vanavond wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat na de slotbel op de Europese markten bekend wordt gemaakt.

De verdere escalatie van het aantal besmettingen wereldwijd kan beleggers niet verontrusten. Vooral in Duitsland is de toestand verslechterd.

Verder is er nog optimisme bij belegers dat er een Brexit-deal in de maak is. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onderhandelen door om een akkoord over een soepel Brits vertrek. Ursula von der Leyen, voorzitter bij de Europese Commissie benadrukte woensdag dat de komende dagen cruciaal zijn.

Fed-besluit

De Fed beslist woensdag voor de laatste keer dit jaar over de Amerikaanse rentestanden. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken zullen de rente naar verwachting ongemoeid laten, maar zullen mogelijk wel het opkoopprogramma vergroten om zo de Amerikaanse economie te steunen. De Fed dringt er al enkele maanden bij de Amerikaanse politiek op aan om met meer coronasteun voor bedrijven en burgers te komen.

Shell in trek

In de AEX doet Shell goede zaken met een plus van 2,4%. ABN heeft het olieconcern op de kooplijst geplaatst.

Unibail-Rodamco-Westfield is ook op dreef en dikt 1,7% aan. ASMI voegt zich bij de koplopers met een 2,3% hogere koers.

Koploper Arcelor Mittal zet de opmars voort gesteund door de verbetering van de economsiche activiteit in China. De koers van het staalconcern steeg 2,8%.

Galapagos duikt 14,2% omlaag tot net boven de €80. Het biotechnologiebedrijf en partner Gilead Sciences hebben besloten om het reumamiddel filgotinib niet op de markt in de VS te gaan brengen.

Midkapper Altice Europe knalt 23,2% omhoog naar €5,30. Patrick Drahi heeft het overnamebod verhoogd van €4,11 naar €5,35 per aandeel. BAM volgt op ruime afstand met een vooruitgang van 3,4%.

Na de topdag van woensdag vanwege een grote order uit Manilla zakt Boskalis 0,5% weg.

Op de lokale markt krijgt Fastned vleugels met een sprong vooruit van 8%. De laadpalenfabrikant heeft bij een Duits warenhuis zijn eerste paal geopend.

Ben je benieuwd hoe de beleggingsexperts Jim Tehupuring, Koen Bender en Nico Bakker tegen 2021 aankijken? En wat hun tips zijn? Meld je dan aan voor het online seminar, dat donderdagavond plaatsvindt.