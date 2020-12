Financials, staal en Shell stutten winst AEX

Op het Damrak houden beleggers woensdag winst. Een serie gunstige macrocijfers over economisch herstel biedt optimisme. Beleggers rekenen op een nieuw Amerikaans steunpakket en resultaten van het Brexit-overleg. Met dit optimisme kopen ze techfondsen, staalmakers, olieverwerkers als Shell en financiële dienstverleners ASR, NN, Aegon en ING. Galapagos blijft diep in het rood na een tegenvaller voor zijn medicijn. In de Midkap schittert Altice.

Rond 14:15 uur staat de AEX-index 0,6% hoger op 621,2 punten, het hoogste niveau sinds eind februari. De MidKap-index klimt 2,6% tot 923,7 punten.

De Duitse DAX steeg 200 punten en 1,6% na beter dan verwachte groeicijfers van de Europese motor. Londen en Parijs stegen tot 1,1%.

Marktanalist Simon Wiersma van ING ziet aanhoudende kooplust bij beleggers. Zij maken zich wel zorgen over de economische gevolgen van de lockdowns. ,,Zolang overheden en centrale banken de gaten blijven vullen, is er ook niet zoveel aan de hand”, stelt Wiersma.

„Mensen behouden immers hun baan en inkomen en staan in de rij om geld uit te geven. En als dat niet in de winkelstraten kan, zijn de financiële markten een prima alternatief.”

De dollar verzwakte tot $1,22. De yen en yuan versterkten zich. Wall Street gaat af op een forse hogere opening om 15.30 uur: beurzen stijgen dan volgens de futures 1,1% tot 1,3%.

Nieuwe Amerikaans retail- en producentencijfers voor de industrie en de dienstensector zullen beleggers bezighouden.

Vanavond kijken ze uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), na de slotbel op de Europese markten.

Het Britse pond stijgt tot $1,3549, het belangrijkste valutakoppel. Het VK en de EU onderhandelen nog over een soepel Brits vertrek. Ursula von der Leyen, voorzitter bij de Europese Commissie meldde „vooruitgang”.

,,Er lijkt een deal mogelijk vanavond”, aldus handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. Vanaf The Hill kwamen voorbeurs Wall Street positieve signalen door voor een steunpakket van $900 miljard.

Het coronavirus slaat in Europa ondertussen steeds hard toe en beperkt economische groei, besmettingen lopen op. Italië, Duitsland en Nederland grijpen in met lockdowns om de besmetting te beperken.

De Europese inkoopmanagersindex kwam uit op 49,8 in december, tegen 45,3 in november - bij standen die onder 50 punten geen groei tonen - wat beter was dan verwacht.

Brentolie wordt bij $50,75 per vat 0,2% meer waard. Zilver (+3%) en goud (+0,4%) stijgen in afwachting van de Fed-vergadering. Bitcoin wint 2% en noteert $19.818.

Amerikaanse treasuries stijgen licht tot 0,921%.

Shell in trek

Koploper Arcelor Mittal (+3,2%) zet zijn opmars voort, gesteund door de verbetering van de economsiche activiteit in China. ,,De grondstoffenprijzen staan op een enorm hoog niveau, de hele sector doet het goed. Vergeleken met november is er een erg sterke toename gaande”, zegt handelaar Bonsee (ABN Amro).

Financiële waarden stegen: ASR won 2,3% net als Aegon, NN staat 2,2% hoger. Maar ING noteert 0,8% in het rood.

,,Banken draaien anders dan verzekeraars. Banken mogen onder voorwaarden minder dividend uitkeren. Dat kan beleggers tegenvallen. Bij verzekaars is het anders. Aegon heeft na de capital market day een positievere vooruitblik, en hij heeft eerder bewezen een turn around te kunnen bewerkstelligen.”

In de AEX doet verder Shell goede zaken met een plus van1,8%. ABN heeft het olieconcern op de kooplijst geplaatst.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield is ook op dreef en dikt 1,7% aan.

ASMI voegt zich bij de koplopers met een 2,3% hogere koers.

Galapagos duikt 14,2% omlaag tot net boven de €80. Het biotechnologiebedrijf en partner Gilead Sciences hebben besloten om het reumamiddel filgotinib niet op de markt in de VS te gaan brengen.

Midkapper Altice Europe knalt 23,2% omhoog naar €5,30. Patrick Drahi heeft het overnamebod verhoogd van €4,11 naar €5,35 per aandeel.

Roestvrijstaalmaker Aperam stijgt 4,3%.

Bouwer BAM volgt op ruime afstand met een vooruitgang van 3,4%.

Na de topdag van woensdag vanwege een grote order uit Manilla zakt Boskalis 0,5% weg.

Op de lokale markt krijgt Fastned vleugels met een sprong vooruit van 8%. De laadpalenfabrikant heeft bij een Duits warenhuis zijn eerste paal geopend.

Ben je benieuwd hoe de beleggingsexperts Jim Tehupuring, Koen Bender en Nico Bakker tegen 2021 aankijken? En wat hun tips zijn? Meld je dan aan voor het online seminar, dat donderdagavond plaatsvindt.