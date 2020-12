’Galapagos en Fed in vizier op Damrak’

Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat na de slotbel op de Europese markten bekend wordt gemaakt.

De Fed beslist woensdag voor de laatste keer dit jaar over de Amerikaanse rentestanden. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken zullen de rente naar verwachting ongemoeid laten, maar zullen mogelijk wel het opkoopprogramma vergroten om zo de Amerikaanse economie te steunen. De Fed dringt er al enkele maanden bij de Amerikaanse politiek op aan om met meer coronasteun voor bedrijven en burgers te komen.

In Europa staat de bankensector in de schijnwerpers na de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan de banken om tot en met september volgend jaar geen dividend uit te keren. De ECB vraagt banken ook om bijzonder terughoudend te zijn bij het toekennen van bonussen. De centrale bank vroeg banken eind maart om geen dividend uit te keren om een extra buffer te hebben om de klappen van de coronacrisis op te vangen.

Op het Damrak staat Galapagos in het nieuws. Het biotechnologiebedrijf en partner Gilead Sciences krijgen in de Verenigde Staten voorlopig geen goedkeuring voor het middel filgotinib. De twee bedrijven hebben daardoor hun afspraken over het middel herzien. Galapagos wordt nu in Europa volledig verantwoordelijk voor filgotinib bij reumatoïde artritis en alle toekomstige indicaties. Gilead zal 160 miljoen euro betalen aan Galapagos om de commerciële activiteiten in Europa te versnellen.

De Europese beurzen gingen dinsdag overwegend vooruit. De AEX-index sloot 0,7 procent hoger op 617,34 punten en de MidKap steeg 1,7 procent tot 900,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,1 procent. Londen verloor 0,3 procent. Ook Wall Street sloot met duidelijke winsten. De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 30.199,31 punten. De brede S&P 500 en techgraadmeter Nasdaq kregen er 1,3 procent bij.

De euro was 1,2161 dollar waard, tegenover 1,2153 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 47,53 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 50,64 dollar per vat.