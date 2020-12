Topper Shell stuwt AEX boven 620 punten; duikvlucht Galapagos

Rond kwart over negen noteert de AEX-index 0,7 procent hoger op 621,5 punten, het hoogste niveau sinds eind februari. De MidKap-index klimt 0,3 procent tot 903,22 punten.

Wall Street had gisteravond de wind al stevig in de rug door de groeiende hoop op nieuwe coronasteun in de VS. Vooral Apple zat stevig in de lift. Vanavond wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat na de slotbel op de Europese markten bekend wordt gemaakt.

De Fed beslist woensdag voor de laatste keer dit jaar over de Amerikaanse rentestanden. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken zullen de rente naar verwachting ongemoeid laten, maar zullen mogelijk wel het opkoopprogramma vergroten om zo de Amerikaanse economie te steunen. De Fed dringt er al enkele maanden bij de Amerikaanse politiek op aan om met meer coronasteun voor bedrijven en burgers te komen.

Shell in trek

In de AEX pakt Shell de koppositie met een plus van 1,7%. ABN heeft het olieconcern op de kooplijst geplaatst.

Unibail-Rodamco-Westfield is ook op dreef en dikt 1,5% aan.

Arcelor Mittal zet de opmars voort. De koers van het staalconcern steeg 1,3%.

Galapagos duikt 15% omlaag tot net boven de €80. Het biotechnologiebedrijf en partner Gilead Sciences hebben besloten om het reumamiddel filgotinib niet op de markt in de VS te gaan brengen.

Altice Europe knalt 23% omhoog. Patrick Drahi heeft het overnamebod verhoogd van €4,11 naar €5,35 per aandeel.

