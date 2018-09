'Hogere opening voor Damrak'

Maandag begint Groot-Brittannië formeel aan de onderhandelingen over de voorwaarden voor de brexit. De Britse brexitminister David Davis zei zondag dat het zeker is dat het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten. Meerdere Europese leiders lieten onlangs doorschemeren dat er nog ruimte voor de Britten is om zich te bedenken.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs liet weten banen te verplaatsen van Londen naar Frankfurt nu de brexitonderhandelingen beginnen. Het aantal werknemers van de bank in Frankfurt, het financiële hart van Duitsland, zal waarschijnlijk verdubbelen. Nu zijn dat er ongeveer tweehonderd.

Ahold Delhaize

Op het Damrak blijft de aandacht gericht op Ahold Delhaize. Het supermarktconcern ging vrijdag hard onderuit na het nieuws dat webwinkelgigant Amazon de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market overneemt. De VS is een belangrijke markt voor Ahold Delhaize en beleggers vrezen dat de stap van Amazon zal leiden tot fikse concurrentie. Kepler Cheuvreux kwam met een adviesverlaging voor Ahold Delhaize.

Ook Philips staat in de schijnwerpers. Het activistische hedgefonds Third Point is volgens de Britse krant The Times bezig een belang op te bouwen in het elektronicaconcern. Volgens sommige ingewijden zou het investeringsfonds een miljardenpositie willen opbouwen voorafgaand aan een activistische campagne bij het bedrijf.

Telegraaf Media Groep

Funderingsspecialist Sif heeft een nieuwe opdracht gekregen voor een Duits offshore-windmolenpark. Dit keer gaat het om het Albatros-windmolenpark in het Duitse deel van de Noordzee. Financiële details werden niet gegeven.

Het Belgische krantenbedrijf Mediahuis en investeerder VP Exploitatie hebben hun bod op Telegraaf Media Groep (TMG) officieel gestand gedaan. Daarmee is het bod van 6 euro per aandeel op het moederbedrijf van De Telegraaf onvoorwaardelijk geworden.

Olie

De Europese beurzen gingen vrijdag met winst het weekend in. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,4 procent hoger op 520,67 punten. De MidKap klom eveneens 0,4 procent, tot 795,18 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,9 procent aan.

De euro was 1,1193 dollar waard, tegen 1,1189 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 44,61 dollar. De prijs van Brentolie daalde ook 0,3 procent, tot 47,23 dollar per vat.