KLM toch naar Miami en Las Vegas deze winter

Eerder deze maand schrapte KLM deze bestemmingen juist, omdat reizen door de Amerikaanse en Europese overheden nagenoeg onmogelijk werd gemaakt. Doordat de VS nu gevaccineerde reizigers toelaten en de Nederlandse overheid de quarantaine heeft geschrapt, zijn de lijnen toch rendabel.

In mei van dit jaar kondigde KLM al aan in de winter het netwerk flink uit te breiden, onder meer naar de drie Amerikaanse bestemmingen. Dat past in de strategie om het netwerk in de Verenigde Staten op te schroeven, aangezien dat voor de coronacrisis een van de belangrijkste markten was voor de luchtvaartmaatschappij.

Door Las Vegas, Orlando en Miami toe te voegen zou een lijst van twaalf bestemmingen ontstaan waar direct op gevlogen zou worden.

Streep

Begin deze maand ging echter een streep door het plan om vanaf eind oktober op toeristenbestemmingen Las Vegas Miami en Orlando te vliegen, omdat reizigers vanuit de VS in Nederland in quarantaine moesten. Nu is toch gekozen om Miami en Las Vegas weer drie keer per week direct aan te bieden.

Dat betekent ook dat mensen die eerder werden omgeboekt toen de plannen in de ijskast gingen, toch weer rechtstreeks kunnen vliegen. Opvallend genoeg zit Orlando niet alsnog bij de bestemmingen waar KLM op gaat vliegen. ,,Gezien de beschikbare capaciteit hebben we gekozen voor Miami en Las Vegas. Met de keuze voor Miami is er een rechtstreekse verbinding met Florida’’, legt een woordvoerster uit.