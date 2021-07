Ook in Lelystad zijn de huizen niet meer aan te slepen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Met de sterkste prijsstijging in ruim twintig jaar en een steeds kleiner aanbod van koophuizen is de woningmarkt zwaar oververhit. De prijsstijging is het sterkst in de provincie Flevoland. In Limburg stegen de prijzen het minst.