DNB pakt Rabobank opnieuw aan om tekortschieten bij tegengaan witwassen

Dat heeft DNB vorige maand aan Rabobank laten weten. Wat de uitkomst is van het zogeheten handhavingstraject is nog onbekend. Rabobank wil daar ook niet over speculeren.

Rabobank voldoet al jaren niet aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). In september 2018 legde DNB de bank daarom een dwangsom van 500.000 euro op. Die werd begin dit jaar verbeurd verklaard omdat Rabobank nog steeds niet aan alle eisen voldeed. De bank moest dat bedrag toen dus daadwerkelijk betalen.

Nu zet DNB de bank verder onder druk, omdat Rabobank nog steeds niet van alle klanten bij de Nederlandse retailbank de transacties in de gaten houdt en ongebruikelijke transacties meldt.

Topman Wiebe Draijer zegt dat Rabobank die processen heel belangrijk vindt. Volgens hem zijn die activiteiten de afgelopen jaren juist „substantieel aangescherpt.” Draijer noemt het opzetten van die systemen „een voortdurend proces” waar Rabobank veel aandacht aan besteedt. „Hierover zijn we continu in gesprek met DNB.”

Ook een woordvoerder van DNB wil niet vooruitlopen op de mogelijke uitkomsten van het handhavingstraject. De toezichthouder heeft niets aan het persbericht van Rabobank toe te voegen, klinkt het.

De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij de Nederlandse banken. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie (OM). Het OM onderzoekt nog een derde bank vanwege het tekortschieten bij het tegengaan van witwassen, zo werd eerder dit jaar bekend. Zowel het OM als DNB wilde echter niets kwijt over welke bank nog in het vizier is van de autoriteiten.

Daarnaast heeft het OM nog juridische onderzoeken lopen tegen verschillende oud-bestuurders van ABN AMRO, onder wie voormalig topman Gerrit Zalm. Ook voormalig ING-topman Ralph Hamers wordt vervolgd, nadat de rechter bepaalde dat dit moest gebeuren. Eerder wilde het OM hier niet aan, maar verschillende partijen dwongen met een zogeheten artikel 12-procedure alsnog vervolging af. Hamers is inmiddels topman van de Zwitserse bank UBS.