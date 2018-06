Ziggo nadert KPN in vaste telefonie

Dat blijkt uit cijfers die marktonderzoeker Telecompaper vrijdag heeft gepubliceerd.

Ziggo zag het marktaandeel in het eerste kwartaal met 0,3 procentpunt oplopen naar 40,7 procent. KPN verloor 0,1 procentpunt en kwam op 41,7 procent. Tele2 is de nummer drie met een marktaandeel van 4,6 procent. Het totale aantal aansluitingen voor vaste telefonie nam opnieuw af, met 0,4 procent naar ruim 6,2 miljoen.

Vaste telefonie leverde telecombedrijven in het eerste kwartaal 263 miljoen euro aan omzet op. Dat is 3,4 procent minder dan een jaar eerder. Er werd minder gebeld en de prijzen waren lager dan vorig jaar. De daling van de opbrengsten is al sinds 2013 aan de gang. Voor heel 2017 rekent Telecompaper op een afname van meer dan 6 procent.