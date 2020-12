Deze banen kun je nog wel krijgen als jongere

Dat blijkt uit een overzicht van uitzendbureau YoungCapital, dat zich richt op jongeren.

Het uitzendbureau zoekt momenteel duizenden scholieren, studenten en starters om te helpen met de bestrijding van de coronapandemie. De GGD zoekt bijvoorbeeld veel mensen om te helpen in de klantenservice, bijvoorbeeld bij het plannen van testen, bron- en contactonderzoek en voor het runnen van teststraten.

Vaccinatie-inplanner

„Dit zijn essentiële werkzaamheden om in Nederland de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondanks het enorme banenverlies in veel andere branches, kunnen we hiermee toch werk en kansen bieden aan iedereen die werk zoekt”, zegt Ineke Kooistra, ceo bij YoungCapital. „En in Duitsland bieden we nu al een job aan die ook snel naar Nederland komt: het inplannen van de vaccinaties.”

Andere banen die zijn ontstaan, zijn bijvoorbeeld ’coronacoach’ in een supermarkt of andere winkel die nog open is, om mensen te wijzen op regels als anderhalve meter afstand houden. Ook is er meer vraag naar baliemedewerkers voor bijvoorbeeld zorginstellingen. Als koerier of sorteerder van post, kerstkaarten en pakketten kun je eveneens op veel plekken aan de slag.